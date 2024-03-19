Новости часа: велопешеходный мост с амфитеатром для студентов Бауманки готов на 65%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Велопешеходный мост с амфитеатром для студентов Бауманки готов на 65%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новоспасский причал на Краснохолмской набережной промыли после зимы. Об этом сообщил комплекс горхозяйства.

Устойчивая весенняя погода придет в Москву в субботу, 23 марта. О погодных изменениях рассказали синоптики.