Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 17:45

Общество

Новости часа: велопешеходный мост с амфитеатром для студентов Бауманки готов на 65%

Новости часа: велопешеходный мост с амфитеатром для студентов Бауманки готов на 65%

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве домов по программам КРТ в столице

Новости часа: первая в этом году акция "День без турникетов" пройдет 28–30 марта

Собянин рассказал, что построят в Москве в рамках проектов комплексного развития

Новости часа: Москва реализует 43 проекта КРТ с помощью городских операторов

Новости часа: велопешеходный мост через реку Яузу готов на 65%

Собянин: пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

Новости часа: в этом году в Москве пройдет четыре акции "День без турникетов"

Собянин рассказал, когда пройдут акции "День без турникетов" в этом году

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Велопешеходный мост с амфитеатром для студентов Бауманки готов на 65%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новоспасский причал на Краснохолмской набережной промыли после зимы. Об этом сообщил комплекс горхозяйства.

Устойчивая весенняя погода придет в Москву в субботу, 23 марта. О погодных изменениях рассказали синоптики.

Читайте также
мэр МосквыгородобществопогодавидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика