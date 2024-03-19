Новости часа: Собянин рассказал о строительстве домов по программам КРТ в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Большая часть домов, построенных по программам комплексного развития территорий, будет предназначена для реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве начали демонтаж уличных праздничных световых украшений, сообщил заммэра Петр Бирюков. После демонтажа четыре тысячи украшений уберут до следующих праздников.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до полудня четверга, 21 марта. Об этом рассказали синоптики.