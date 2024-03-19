Новости часа: первая в этом году акция "День без турникетов" пройдет 28–30 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первая в этом году акция "День без турникетов" пройдет 28–30 марта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в Москве, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 50 тысяч москвичей начнут переезжать в дома по реновации в 2024 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.