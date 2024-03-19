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Новости

Новости

19 марта, 15:30

Новости

Новости часа: первая в этом году акция "День без турникетов" пройдет 28–30 марта

Новости часа: первая в этом году акция "День без турникетов" пройдет 28–30 марта

Собянин рассказал, что построят в Москве в рамках проектов комплексного развития

Новости часа: Москва реализует 43 проекта КРТ с помощью городских операторов

Новости часа: велопешеходный мост через реку Яузу готов на 65%

Собянин: пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

Новости часа: в этом году в Москве пройдет четыре акции "День без турникетов"

Собянин рассказал, когда пройдут акции "День без турникетов" в этом году

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

На новом мосту около Бауманки будет смотровая площадка с амфитеатром – Собянин

Собянин: пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первая в этом году акция "День без турникетов" пройдет 28–30 марта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в Москве, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 50 тысяч москвичей начнут переезжать в дома по реновации в 2024 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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