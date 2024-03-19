19 марта, 15:00Новости
Новости часа: Москва реализует 43 проекта КРТ с помощью городских операторов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 43 проекта комплексного развития территорий реализуют в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин.
В индустриальном парке "Руднево" откроют производство двигателей для гражданских беспилотников, сообщают власти города.
Более одного миллиона квадратных метров недвижимости сдали в Москве с начала 2024 года, рассказали в Мосгосстройнадзоре.