Новости часа: Москва реализует 43 проекта КРТ с помощью городских операторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 43 проекта комплексного развития территорий реализуют в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин.

В индустриальном парке "Руднево" откроют производство двигателей для гражданских беспилотников, сообщают власти города.

Более одного миллиона квадратных метров недвижимости сдали в Москве с начала 2024 года, рассказали в Мосгосстройнадзоре.