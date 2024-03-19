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Новости

Новости

19 марта, 15:00

Новости

Новости часа: Москва реализует 43 проекта КРТ с помощью городских операторов

Новости часа: Москва реализует 43 проекта КРТ с помощью городских операторов

Новости часа: велопешеходный мост через реку Яузу готов на 65%

Собянин: пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

Новости часа: в этом году в Москве пройдет четыре акции "День без турникетов"

Собянин рассказал, когда пройдут акции "День без турникетов" в этом году

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

На новом мосту около Бауманки будет смотровая площадка с амфитеатром – Собянин

Собянин: пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

Новости часа: Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации с гриппом и ОРВИ в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 43 проекта комплексного развития территорий реализуют в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин.

В индустриальном парке "Руднево" откроют производство двигателей для гражданских беспилотников, сообщают власти города.

Более одного миллиона квадратных метров недвижимости сдали в Москве с начала 2024 года, рассказали в Мосгосстройнадзоре.

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