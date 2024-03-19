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19 марта, 13:15

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Собянин: пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

Собянин: пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

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Более 2,5 миллиона раз москвичи воспользовались сервисом "Мои госпитализации", который появился в электронной медкарте в 2024 году. Сергей Собянин отметил, что чаще всего пациенты изучали свои назначения, результаты исследований, а также историю госпитализации.

Особенность сервиса заключается еще и в том, что пациент может зайти в свою медкарту и посмотреть весь ход обследований и лечения, когда он поступает в стационар или находится в клиническом отделении. Кроме того, родители могут узнавать данные о своих детях при наличии доступа к карте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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