Новости часа: в этом году в Москве пройдет четыре акции "День без турникетов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре акции "День без турникетов" пройдут в 2024 году в столице. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве начали демонтаж уличных праздничных световых украшений, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Новоспасский причал на Краснохолмской набережной промыли после зимы. Об этом сообщили в комплексе горхозяйства.