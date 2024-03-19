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Новости

19 марта, 13:00

Новости

Новости часа: в этом году в Москве пройдет четыре акции "День без турникетов"

Новости часа: в этом году в Москве пройдет четыре акции "День без турникетов"

Собянин рассказал, когда пройдут акции "День без турникетов" в этом году

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

На новом мосту около Бауманки будет смотровая площадка с амфитеатром – Собянин

Собянин: пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

Новости часа: Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации с гриппом и ОРВИ в Москве

Новости часа: около 25% иностранных туристов приезжают в Москву из стран Ближнего Востока

Москвичам рассказали о главных новостях 18 марта

Новости часа: концерт в честь воссоединения Крыма с РФ проходит на Красной площади

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре акции "День без турникетов" пройдут в 2024 году в столице. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве начали демонтаж уличных праздничных световых украшений, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Новоспасский причал на Краснохолмской набережной промыли после зимы. Об этом сообщили в комплексе горхозяйства.

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