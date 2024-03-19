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19 марта, 07:45

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Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

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В раздел электронной медкарты "Мои госпитализации" москвичи заходили уже более 2,5 миллиона раз. О работе сервиса в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Чаще всего пациенты стационаров изучали свои назначения, результаты исследований, а после выписки знакомились с историей госпитализации. Кроме того, родственникам пожилых родителей предоставили возможность заходить в электронную медкарту по временному доступу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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