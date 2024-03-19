Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

В раздел электронной медкарты "Мои госпитализации" москвичи заходили уже более 2,5 миллиона раз. О работе сервиса в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Чаще всего пациенты стационаров изучали свои назначения, результаты исследований, а после выписки знакомились с историей госпитализации. Кроме того, родственникам пожилых родителей предоставили возможность заходить в электронную медкарту по временному доступу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.