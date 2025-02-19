Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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19 февраля, 23:15

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Новости часа: уличные парковки в Москве будут бесплатными в День защитника Отечества

Новости часа: уличные парковки в Москве будут бесплатными в День защитника Отечества

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Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

Новости часа: парковка на всех улицах Москвы 23 февраля будет бесплатной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День защитника Отечества, рассказал Сергей Собянин.

Площадку для строительства жилья по реновации освободили в районе Внуково, сообщает департамент градостроительной политики.

Бесплатное время нахождения транспорта у аэропорта Внуково сократится с 1 марта с 25 до 20 минут, предупреждает пресс-служба аэропорта.

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