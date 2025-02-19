Новости часа: уличные парковки в Москве будут бесплатными в День защитника Отечества

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День защитника Отечества, рассказал Сергей Собянин.

Площадку для строительства жилья по реновации освободили в районе Внуково, сообщает департамент градостроительной политики.

Бесплатное время нахождения транспорта у аэропорта Внуково сократится с 1 марта с 25 до 20 минут, предупреждает пресс-служба аэропорта.