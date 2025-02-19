Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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19 февраля, 22:15

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Новости часа: новый переход появится на острове Балчуг под Малым Каменным мостом

Новости часа: новый переход появится на острове Балчуг под Малым Каменным мостом

Новости часа: реконструкцию стадиона "Торпедо" в Москве завершат осенью 2026 года

Около 8 сантиметров снега выпало в Москве

Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

Новости часа: Собянин назвал передовые технологии, которые запатентовали в Москве

Собянин: почти половина патентов в Москве принадлежит участникам инвесткластера

Новости часа: вместимость стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тыс человек

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

Новости часа: парковка на всех улицах Москвы 23 февраля будет бесплатной

Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" завершится осенью 2026 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На острове Балчуг под Малым Каменным мостом появится новый пешеходный переход, рассказал Сергей Собянин.

В январе 2025 года значительно снизилось количество ДТП на переездах Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

Снегопад в Московском регионе местами может продлиться до утра 20 февраля, предупреждает Гидрометцентр.

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