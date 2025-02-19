Новости часа: новый переход появится на острове Балчуг под Малым Каменным мостом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На острове Балчуг под Малым Каменным мостом появится новый пешеходный переход, рассказал Сергей Собянин.

В январе 2025 года значительно снизилось количество ДТП на переездах Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

Снегопад в Московском регионе местами может продлиться до утра 20 февраля, предупреждает Гидрометцентр.