Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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19 февраля, 17:45

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Новости часа: Собянин назвал передовые технологии, которые запатентовали в Москве

Новости часа: Собянин назвал передовые технологии, которые запатентовали в Москве

Собянин: почти половина патентов в Москве принадлежит участникам инвесткластера

Новости часа: вместимость стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тыс человек

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

Новости часа: парковка на всех улицах Москвы 23 февраля будет бесплатной

Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" завершится осенью 2026 года

Собянин: парковка на всех улицах Москвы 23 февраля будет бесплатной

Новости часа: вместимость стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тыс человек

Собянин: стадион "Торпедо" станет современной спортивной ареной

Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" завершится осенью 2026 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Участникам Московского инновационного кластера принадлежит почти половина патентов Москвы , заявил Сергей Собянин.

Проезд в столичном транспорте уже более 3,5 миллиона раз оплатили с помощью виртуальной "Тройки", сообщил Дептранс.

В коллекцию Музея Москвы передали архив писателя и журналиста Владимира Гиляровского, рассказали в музее.

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