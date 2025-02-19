19 февраля, 17:45Новости
Новости часа: Собянин назвал передовые технологии, которые запатентовали в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Участникам Московского инновационного кластера принадлежит почти половина патентов Москвы , заявил Сергей Собянин.
Проезд в столичном транспорте уже более 3,5 миллиона раз оплатили с помощью виртуальной "Тройки", сообщил Дептранс.
В коллекцию Музея Москвы передали архив писателя и журналиста Владимира Гиляровского, рассказали в музее.