Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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19 февраля, 15:45

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Новости часа: вместимость стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тыс человек

Новости часа: вместимость стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тыс человек

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

Новости часа: парковка на всех улицах Москвы 23 февраля будет бесплатной

Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" завершится осенью 2026 года

Собянин: парковка на всех улицах Москвы 23 февраля будет бесплатной

Новости часа: вместимость стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тыс человек

Собянин: стадион "Торпедо" станет современной спортивной ареной

Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" завершится осенью 2026 года

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

Сергей Собянин: на острове Балчуг появится новый пешеходный маршрут

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вместимость арены стадиона "Торпедо" после реконструкции увеличится до 15 тысяч мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские пассажиры уже больше 3,5 миллиона раз воспользовались виртуальной картой "Тройка", сообщили в столичном Дептрансе.

Москва выставила на торги право на комплексное развитие двух участков в Южном Бутове, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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