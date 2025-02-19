Новости часа: вместимость стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вместимость арены стадиона "Торпедо" после реконструкции увеличится до 15 тысяч мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские пассажиры уже больше 3,5 миллиона раз воспользовались виртуальной картой "Тройка", сообщили в столичном Дептрансе.

Москва выставила на торги право на комплексное развитие двух участков в Южном Бутове, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.