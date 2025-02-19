Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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19 февраля, 13:45

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Новости часа: парковка на всех улицах Москвы 23 февраля будет бесплатной

Новости часа: парковка на всех улицах Москвы 23 февраля будет бесплатной

Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" завершится осенью 2026 года

Собянин: парковка на всех улицах Москвы 23 февраля будет бесплатной

Новости часа: вместимость стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тыс человек

Собянин: стадион "Торпедо" станет современной спортивной ареной

Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" завершится осенью 2026 года

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

Сергей Собянин: на острове Балчуг появится новый пешеходный маршрут

Новости часа: размер льготного инвестиционного кредита увеличат до 5 млрд рублей

Новости часа: движение на участке улицы Ивана Франко открыли в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уличные парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля, заявил Сергей Собянин.

Около 250 тысяч подозрительных учетных записей "Госуслуг" заблокировали с помощью платформы "Антифрод", рассказали в министерстве цифрового развития.

Музыкальное ледовое представление покажут в парке "Сокольники" в рамках проекта "Зима в Москве", сообщили на портале мэра.

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Сюжет: Зима в Москве
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