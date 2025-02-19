19 февраля, 13:45Новости
Новости часа: парковка на всех улицах Москвы 23 февраля будет бесплатной
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уличные парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля, заявил Сергей Собянин.
Около 250 тысяч подозрительных учетных записей "Госуслуг" заблокировали с помощью платформы "Антифрод", рассказали в министерстве цифрового развития.
Музыкальное ледовое представление покажут в парке "Сокольники" в рамках проекта "Зима в Москве", сообщили на портале мэра.