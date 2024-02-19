Собянин рассказал, как будет устроен флагманский центр в больнице имени Буянова

Флагманский центр откроют в клинической больнице имени Буянова в этом году. Он будет работать по новому стандарту экстренной помощи. Как рассказал Сергей Собянин, центр сможет принимать в сутки до 200 пациентов. Его оснастят высокотехнологичной аппаратурой, также там появятся противошоковое отделение и реанимационный зал.

В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех столичных улицах станет бесплатной. Кроме того, мэр сообщил, что в городе запланированы интересные выставки, концерты, кинопоказы и экскурсии.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до среды, 21 февраля. В столице после резкого похолодания и рекордных осадков усилилась гололедица.

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