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Новости

19 февраля, 20:00

Новости

Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых – Сергей Собянин

Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых – Сергей Собянин

Новости часа: число самозанятых в столице увеличилось на 329 тыс человек

Новости часа: более 360 млрд рублей заработали самозанятые в Москве

Собянин: число самозанятых в Москве увеличилось на 329 тысяч человек

Мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых

В Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых – Сергей Собянин

Собянин: обновили рекордные 76 объектов культуры за прошлый год

Новости часа: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной

Мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число самозанятых в Москве превысило 1,5 миллиона человек, сообщил Сергей Собянин.

Картина "Поклонение волхвов" Отто ван Вена пополнила коллекцию Пушкинского музея. С 20 февраля она будет находиться в экспозиции главного здания музея, в 10-м зале.

В Москве за 2023 год обновили более 70 объектов культуры. Информацию публикуют на сайте мэра.

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