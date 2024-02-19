19 февраля, 20:00Новости
Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых – Сергей Собянин
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число самозанятых в Москве превысило 1,5 миллиона человек, сообщил Сергей Собянин.
Картина "Поклонение волхвов" Отто ван Вена пополнила коллекцию Пушкинского музея. С 20 февраля она будет находиться в экспозиции главного здания музея, в 10-м зале.
В Москве за 2023 год обновили более 70 объектов культуры. Информацию публикуют на сайте мэра.