Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых – Сергей Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число самозанятых в Москве превысило 1,5 миллиона человек, сообщил Сергей Собянин.

Картина "Поклонение волхвов" Отто ван Вена пополнила коллекцию Пушкинского музея. С 20 февраля она будет находиться в экспозиции главного здания музея, в 10-м зале.

В Москве за 2023 год обновили более 70 объектов культуры. Информацию публикуют на сайте мэра.