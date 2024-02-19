19 февраля, 16:15Новости
Собянин: обновили рекордные 76 объектов культуры за прошлый год
В 76 культурных зданиях и помещениях столицы провели работы по реставрации, капитальный и текущий ремонты за 2023 год. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Например, в зрительном зале театра Эстрады появились новые удобные кресла и уклон пола в партере, чтобы постановки можно было хорошо видеть с любого места. Помимо этого, увеличено количество театральных буфетов.
Как еще преобразилось это место после реставрации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.