Собянин: обновили рекордные 76 объектов культуры за прошлый год

В 76 культурных зданиях и помещениях столицы провели работы по реставрации, капитальный и текущий ремонты за 2023 год. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Например, в зрительном зале театра Эстрады появились новые удобные кресла и уклон пола в партере, чтобы постановки можно было хорошо видеть с любого места. Помимо этого, увеличено количество театральных буфетов.

Как еще преобразилось это место после реставрации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.