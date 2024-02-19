19 февраля, 15:00Общество
Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 76 зданий и помещений организаций культуры отремонтировали в Москве за год. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В ближайшие месяцы москвичи с диабетом начнут получать новые бесплатные глюкометры. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Желтый уровень опасности объявили в Москве и области до 21 февраля из-за гололедицы. Это данные Гидрометцентра.