Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 76 зданий и помещений организаций культуры отремонтировали в Москве за год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В ближайшие месяцы москвичи с диабетом начнут получать новые бесплатные глюкометры. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Желтый уровень опасности объявили в Москве и области до 21 февраля из-за гололедицы. Это данные Гидрометцентра.