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Новости

19 февраля, 15:00

Общество

Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

Почти 1,7 тыс столичных дворов приведут в порядок в 2024 году – Собянин

Собянин: обновили рекордные 76 объектов культуры за прошлый год

Собянин: в 2023 году привели в порядок рекордное количество театров и библиотек

"Цифра дня": 7

Мэр Москвы сообщил, что парковки 23 и 24 февраля будут бесплатными

Новости часа: 14 млн человек будут жить в Москве к 2030 году

В честь Дня защитника Отечества парковка в Москве будет бесплатной – Собянин

Новости часа: флагманский центр в больнице имени Буянова введут до конца года

Парковаться на улицах Москвы 23 и 24 февраля можно будет бесплатно – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 76 зданий и помещений организаций культуры отремонтировали в Москве за год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В ближайшие месяцы москвичи с диабетом начнут получать новые бесплатные глюкометры. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Желтый уровень опасности объявили в Москве и области до 21 февраля из-за гололедицы. Это данные Гидрометцентра.

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