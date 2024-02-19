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Новости

Новости

19 февраля, 14:15

Новости

Мэр Москвы сообщил, что парковки 23 и 24 февраля будут бесплатными

Мэр Москвы сообщил, что парковки 23 и 24 февраля будут бесплатными

Новости часа: 14 млн человек будут жить в Москве к 2030 году

В честь Дня защитника Отечества парковка в Москве будет бесплатной – Собянин

Новости часа: флагманский центр в больнице имени Буянова введут до конца года

Парковаться на улицах Москвы 23 и 24 февраля можно будет бесплатно – Собянин

Новости часа: в честь Дня защитника Отечества парковка в Москве будет бесплатной

Собянин: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной

Парковаться на улицах Москвы 23 и 24 февраля можно будет бесплатно – Собянин

Собянин: флагманский центр в больнице имени Буянова введем до конца года

Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территории в Коптеве

По случаю Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах в Москве станет бесплатной, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Парковки со шлагбаумами будут работать по обычным тарифам.

Столица готовится отметить День защитника Отечества с размахом. Пройдут интересные выставки, концерты, кинопоказы и экскурсии.

На ВДНХ павильон "Атом" подготовил насыщенную программу, состоящую из встреч с известными представителями культуры и спорта. Вечером для посетителей международной выставки-форума "Россия" в экспозиции Москвы пройдет большой концерт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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