Мэр Москвы сообщил, что парковки 23 и 24 февраля будут бесплатными

По случаю Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах в Москве станет бесплатной, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Парковки со шлагбаумами будут работать по обычным тарифам.

Столица готовится отметить День защитника Отечества с размахом. Пройдут интересные выставки, концерты, кинопоказы и экскурсии.

На ВДНХ павильон "Атом" подготовил насыщенную программу, состоящую из встреч с известными представителями культуры и спорта. Вечером для посетителей международной выставки-форума "Россия" в экспозиции Москвы пройдет большой концерт.

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