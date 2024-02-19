Новости часа: флагманский центр в больнице имени Буянова введут до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Флагманский центр в больнице имени Буянова введут в эксплуатацию до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 3,5 тысячи жителей СВАО получили квартиры по реновации за год. Это данные департамента городского имущества.

Московские сугробы побьют рекорд 122-летней давности на этой неделе. Об этом сообщили синоптики.