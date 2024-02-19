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Новости

Новости

19 февраля, 13:00

Новости

Новости часа: флагманский центр в больнице имени Буянова введут до конца года

Новости часа: флагманский центр в больнице имени Буянова введут до конца года

Парковаться на улицах Москвы 23 и 24 февраля можно будет бесплатно – Собянин

Новости часа: в честь Дня защитника Отечества парковка в Москве будет бесплатной

Собянин: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной

Парковаться на улицах Москвы 23 и 24 февраля можно будет бесплатно – Собянин

Собянин: флагманский центр в больнице имени Буянова введем до конца года

Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территории в Коптеве

В 2024 году в столице приведут в порядок почти 1,7 тыс дворов – Собянин

Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Флагманский центр в больнице имени Буянова введут в эксплуатацию до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 3,5 тысячи жителей СВАО получили квартиры по реновации за год. Это данные департамента городского имущества.

Московские сугробы побьют рекорд 122-летней давности на этой неделе. Об этом сообщили синоптики.

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