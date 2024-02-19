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19 февраля, 12:00

Новости

Новости часа: в честь Дня защитника Отечества парковка в Москве будет бесплатной

Новости часа: в честь Дня защитника Отечества парковка в Москве будет бесплатной

Собянин: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной

Парковаться на улицах Москвы 23 и 24 февраля можно будет бесплатно – Собянин

Собянин: флагманский центр в больнице имени Буянова введем до конца года

Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территории в Коптеве

В 2024 году в столице приведут в порядок почти 1,7 тыс дворов – Собянин

Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 февраля

Собянин: москвичи станут волонтерами Всемирного фестиваля молодежи

Развязку в районах Богородское и Метрогородок построят до конца 2025 года – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парковка в Москве 23 и 24 февраля будет бесплатной на всех улицах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичи с диабетом в ближайшее время начнут получать новые бесплатные глюкометры. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

На улицах города установили более 120 светоотражающих элементов навигации. Это данные Дептранса.

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