Новости часа: в честь Дня защитника Отечества парковка в Москве будет бесплатной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парковка в Москве 23 и 24 февраля будет бесплатной на всех улицах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичи с диабетом в ближайшее время начнут получать новые бесплатные глюкометры. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

На улицах города установили более 120 светоотражающих элементов навигации. Это данные Дептранса.