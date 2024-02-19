Собянин: флагманский центр в больнице имени Буянова введем до конца года

Флагманский центр в клинической больнице имени Буянова введут в эксплуатацию до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Центр будет работать по новому стандарту экстренной помощи, а прием смогут оказать 200 пациентам в сутки. В здании появятся девять различных операционных, в том числе две малые и одна уникальная гибридная. Также центр оснастят высокотехнологичным оборудованием, противошоковым отделением и реанимационным залом.

В данный момент в здании монтируют инженерные коммуникации и оборудование. Всего в Москве будет шесть флагманских центров, а четыре из них уже принимают жителей города.

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