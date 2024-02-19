Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

Московская транспортная система станет одной из самых безопасных в мире. О развитии и планах на ближайшие годы рассказал мэр столицы. Сергей Собянин отметил, что столичный городской транспорт работает безопасно, отличается доступностью и комфортом, и это только начало – поставлены цели снизить число ДТП на дорогах, а во дворах обеспечить свободный проезд для экстренных служб.

Кроме того, в столице планируют открыть три линии метро и 48 станций рельсового каркаса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.