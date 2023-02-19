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19 февраля, 19:15

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Дмитровский путепровод на севере Москвы откроют IV квартале этого года – Собянин

Дмитровский путепровод на севере Москвы откроют IV квартале этого года – Собянин

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Дмитровский путепровод на севере Москвы откроют IV квартале этого года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, путепровод завершен больше чем наполовину. На время стройки, чтобы не мешать водителям, открыли временный путепровод.

В рамках проекта обновят и построят два километра дорог, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Благодаря путепроводу, улучшится пропускная способность Дмитровского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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