Дмитровский путепровод на севере Москвы откроют IV квартале этого года – Собянин

Дмитровский путепровод на севере Москвы откроют IV квартале этого года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, путепровод завершен больше чем наполовину. На время стройки, чтобы не мешать водителям, открыли временный путепровод.

В рамках проекта обновят и построят два километра дорог, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Благодаря путепроводу, улучшится пропускная способность Дмитровского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.