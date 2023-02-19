19 февраля, 19:15Новости
Дмитровский путепровод на севере Москвы откроют IV квартале этого года – Собянин
Дмитровский путепровод на севере Москвы откроют IV квартале этого года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, путепровод завершен больше чем наполовину. На время стройки, чтобы не мешать водителям, открыли временный путепровод.
В рамках проекта обновят и построят два километра дорог, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.
Благодаря путепроводу, улучшится пропускная способность Дмитровского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.