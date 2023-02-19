19 февраля, 18:15Новости
Участок МСД между улицами Лухмановская и Покровская готов почти на 70% – Собянин
Участок Московского скоростного диаметра между улицами Лухмановская и Покровская готов почти на 70%. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Участок включает в себя почти 5 километров дорог, 2 путепровода и подземный пешеходный переход возле Сочинской улицы.
Его запустят уже в сентябре. Строительство Московского скоростного диаметра идет в несколько этапов. Недавно был открыт участок от Покровской улицы до Зенинского шоссе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.