Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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19 февраля, 18:15

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Участок МСД между улицами Лухмановская и Покровская готов почти на 70% – Собянин

Участок МСД между улицами Лухмановская и Покровская готов почти на 70% – Собянин

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Участок Московского скоростного диаметра между улицами Лухмановская и Покровская готов почти на 70%. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Участок включает в себя почти 5 километров дорог, 2 путепровода и подземный пешеходный переход возле Сочинской улицы.

Его запустят уже в сентябре. Строительство Московского скоростного диаметра идет в несколько этапов. Недавно был открыт участок от Покровской улицы до Зенинского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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