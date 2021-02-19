Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием

Сергей Собянин заявил, что пандемия идет на спад. Об этом он написал в своем блоге. По словам мэра, столичные врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования.

С 2011 по 2013 год московские больницы переоснастили, заменили все – от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ. Уже закуплены приборы для исследования сосудов и почти 150 компьютерных томографов. В ближайшие годы поликлиники и стационары получат еще 6 тысяч единиц новой техники. В головных отделениях взрослых поликлиник установят МРТ, а также оборудование для эндоскопии.

Филиалы оснастят не только рентеген-аппаратами и УЗИ, но и маммографами и новыми приборами для функциональной диагностики. Аналоговую технику заменят на цифровую, а результаты исследований будут автоматически включаться в электронную медкарту. Их расшифровка благодаря цифровизации будет занимать считанные минуты.

По словам Сергея Собянина, все тяжелое оборудование закупят по контрактам жизненного цикла. Это важное отличие от закупок прошлых лет. Производители будут помогать обслуживать технику в течение 7–10 лет, поэтому поставщики будут напрямую заинтересованы, чтобы она работала как часы. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.