Система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку пандемии – Собянин

Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса идет на спад. Система здравоохранения выдержала нагрузку. По словам мэра, столичные врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования.

Собянин подчеркнул, что до 2023 года городские больницы получат еще шесть тысяч ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и другое оборудование. Он отметил, что в головных зданиях взрослых поликлиниках также появится оборудование для проведения МРТ, КТ, эндоскопическое оборудование, денситометры и рентген-аппараты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.