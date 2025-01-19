Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 января

Сейчас в Москве 302 проекта комплексного развития территорий. В целом за прошлый год их число увеличилось более чем в полтора раза, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, программа на данный момент охватила более четырех тысяч гектаров бывших промзон, незастроенных участков, и тех, что используются неэффективно. На них возведут 6 миллионов 700 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации и другие социальные объекты.

В Москве демонтируют здание управления Парка Горького 1931 года постройки. Оно располагалось справа от главного входа в парк под Крымским мостом. Дом был в ветхом состоянии. На этом месте появится новый объект для отдыха москвичей.

Также в столице открыли шесть районных центров "Место встречи". В прошлом году они появились на месте обновленных советских кинотеатров. Так, на улице Нежинская начал свою работу центр "Место встречи "Планета". Там есть магазины, салон бытовых услуг и фитнес-клуб. Скоро появятся студия единоборств, культурно-досуговый центр для всей семьи, кафе, рестораны, а также клуб для детей и подростков.

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