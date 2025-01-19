Собянин: подготовительный этап строительства лечебного комплекса ГКБ № 52 завершен

Подготовительный этап строительства нового многопрофильного лечебного комплекса городской клинической больницы № 52 подошел к концу. Итоги работы в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.



На объекте сделали котлован и организовали строительную площадку. Рабочие приступили к возведению самого здания. По словам мэра, создание центра является ключевым этапом модернизации больницы. В здании расположатся отделения хирургии, терапии, диагностики, дневной стационар, современный роддом, операционный блок и еще несколько отделений.

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