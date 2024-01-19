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Новости

19 января, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве автодороги от Мамырей до Шарапова в ТиНАО

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве автодороги от Мамырей до Шарапова в ТиНАО

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве автодороги от Мамырей до Шарапова в ТиНАО

Собянин: первую очередь дороги Мамыри – Пенино – Шарапово сдадим в 2024 году

Сергей Собянин открыл новую школу в Щербинке

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития Щербинки и Рязановского

Новости часа: пожарное депо в Рязановском достроят в 2024 году

Собянин: начинаем прием заявок на гранты для московских производителей фильмов

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую школу в Щербинке

Новости часа: за 10 лет в Москве обновили 85 зданий городских театров – Собянин

Мэр Москвы открыл новое здание школы в Щербинке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первая очередь нового дублера Киевского и Калужского шоссе готова примерно на 70%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Модернизированный корпус городской клинической больницы № 52 принял первых пациентов, заявила заммэра Анастасия Ракова

Высокие сугробы и оттепель ждут москвичей на следующей неделе. Об этом сообщили синоптики.

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