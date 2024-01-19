Новости часа: Собянин рассказал о строительстве автодороги от Мамырей до Шарапова в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первая очередь нового дублера Киевского и Калужского шоссе готова примерно на 70%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Модернизированный корпус городской клинической больницы № 52 принял первых пациентов, заявила заммэра Анастасия Ракова

Высокие сугробы и оттепель ждут москвичей на следующей неделе. Об этом сообщили синоптики.