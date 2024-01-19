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Новости

19 января, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве автодороги от Мамырей до Шарапова в ТиНАО

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве автодороги от Мамырей до Шарапова в ТиНАО

Собянин: первую очередь дороги Мамыри – Пенино – Шарапово сдадим в 2024 году

Сергей Собянин открыл новую школу в Щербинке

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития Щербинки и Рязановского

Новости часа: пожарное депо в Рязановском достроят в 2024 году

Собянин: начинаем прием заявок на гранты для московских производителей фильмов

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую школу в Щербинке

Новости часа: за 10 лет в Москве обновили 85 зданий городских театров – Собянин

Мэр Москвы открыл новое здание школы в Щербинке

Новости часа: стартовал прием заявок на гранты для московских производителей кино

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первую очередь новой дороги Мамыри – Пенино – Шарапово сдадут в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Продлить абонемент на парковку со шлагбаумом на февраль можно до 26 января. Об этом напомнили в столичном Дептрансе.

Желтый уровень опасности в Московском регионе продлили до 22:00 субботы, 20 января, из-за сильной гололедицы, сообщили синоптики.

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