Новости часа: Собянин рассказал о строительстве автодороги от Мамырей до Шарапова в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первую очередь новой дороги Мамыри – Пенино – Шарапово сдадут в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Продлить абонемент на парковку со шлагбаумом на февраль можно до 26 января. Об этом напомнили в столичном Дептрансе.

Желтый уровень опасности в Московском регионе продлили до 22:00 субботы, 20 января, из-за сильной гололедицы, сообщили синоптики.