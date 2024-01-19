Новости часа: Собянин рассказал о планах развития Щербинки и Рязановского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 88 тысяч москвичей живут в Щербинке и Рязановском. Районы динамично развиваются. Об этом сообщил Сергей Собянин.

35 прудов реконструировали в Москве по итогам 2023 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

19 января в московских парках стартуют бесплатные занятия по танцам на льду, об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.