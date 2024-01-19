Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 15:35

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития Щербинки и Рязановского

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития Щербинки и Рязановского

Новости часа: пожарное депо в Рязановском достроят в 2024 году

Собянин: начинаем прием заявок на гранты для московских производителей фильмов

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую школу в Щербинке

Новости часа: за 10 лет в Москве обновили 85 зданий городских театров – Собянин

Мэр Москвы открыл новое здание школы в Щербинке

Новости часа: стартовал прием заявок на гранты для московских производителей кино

Мэр Москвы рассказал, каким уникальным оборудованием оснащают театры столицы

Собянин объявил о начале приема заявок на гранты для производителей кино

В 2023 году в метро Москвы прошло рекордное количество концертов – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 88 тысяч москвичей живут в Щербинке и Рязановском. Районы динамично развиваются. Об этом сообщил Сергей Собянин.

35 прудов реконструировали в Москве по итогам 2023 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

19 января в московских парках стартуют бесплатные занятия по танцам на льду, об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

Читайте также
мэр МосквыгородобществовидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика