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Новости

Новости

19 января, 15:00

Новости

Новости часа: пожарное депо в Рязановском достроят в 2024 году

Новости часа: пожарное депо в Рязановском достроят в 2024 году

Собянин: начинаем прием заявок на гранты для московских производителей фильмов

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую школу в Щербинке

Новости часа: за 10 лет в Москве обновили 85 зданий городских театров – Собянин

Мэр Москвы открыл новое здание школы в Щербинке

Новости часа: стартовал прием заявок на гранты для московских производителей кино

Мэр Москвы рассказал, каким уникальным оборудованием оснащают театры столицы

Собянин объявил о начале приема заявок на гранты для производителей кино

В 2023 году в метро Москвы прошло рекордное количество концертов – Собянин

Сергей Собянин рассказал о популярных пассажирских сервисах метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство пожарного депо в Рязановском планируют закончить в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 200 грузовиков вытащили из сугробов экипажи дорожного патруля с начала снегопада в Москве. Об этом рассказали в ЦОДД.

Движение по правой полосе на участке Ленинского проспекта в Гагаринском районе перекрыто из-за пожара. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

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