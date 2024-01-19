Новости часа: пожарное депо в Рязановском достроят в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство пожарного депо в Рязановском планируют закончить в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 200 грузовиков вытащили из сугробов экипажи дорожного патруля с начала снегопада в Москве. Об этом рассказали в ЦОДД.

Движение по правой полосе на участке Ленинского проспекта в Гагаринском районе перекрыто из-за пожара. Об этом сообщает Дептранс Москвы.