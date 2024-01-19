19 января, 14:45Новости
Собянин: начинаем прием заявок на гранты для московских производителей фильмов
В Москве открылся прием заявок на гранты для производителей фильмов. Об этом сообщил Сергей Собянин. Заявочная кампания продлится до 29 февраля.
За счет господдержки можно будет арендовать государственные объекты и общественные пространства Москвы. Претенденты на гранты должны быть зарегистрированы в столице и подать заявку через сайт Московской киноплатформы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.