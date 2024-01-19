19 января, 12:45Новости
Новости часа: за 10 лет в Москве обновили 85 зданий городских театров – Собянин
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновление всех нуждающихся в этом московских театров планируют завершить к 2030 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Более 150 тысяч человек заняты в круглосуточной уборке снега в Москве, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В Москве по реновации строят и проектируют более восьми миллионов квадратных метров жилья, заявили в столичном Стройкомплексе.