Новости часа: за 10 лет в Москве обновили 85 зданий городских театров – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновление всех нуждающихся в этом московских театров планируют завершить к 2030 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 150 тысяч человек заняты в круглосуточной уборке снега в Москве, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве по реновации строят и проектируют более восьми миллионов квадратных метров жилья, заявили в столичном Стройкомплексе.