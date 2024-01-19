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Новости

19 января, 12:45

Новости

Новости часа: за 10 лет в Москве обновили 85 зданий городских театров – Собянин

Новости часа: за 10 лет в Москве обновили 85 зданий городских театров – Собянин

Мэр Москвы открыл новое здание школы в Щербинке

Новости часа: стартовал прием заявок на гранты для московских производителей кино

Мэр Москвы рассказал, каким уникальным оборудованием оснащают театры столицы

Собянин объявил о начале приема заявок на гранты для производителей кино

В 2023 году в метро Москвы прошло рекордное количество концертов – Собянин

Сергей Собянин рассказал о популярных пассажирских сервисах метро

За 10 лет в Москве обновили 85 зданий городских театров – Собянин

Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса для жителей Бибирева

Особой экономической зоне "Технополис "Москва" исполнилось 18 лет – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновление всех нуждающихся в этом московских театров планируют завершить к 2030 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 150 тысяч человек заняты в круглосуточной уборке снега в Москве, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве по реновации строят и проектируют более восьми миллионов квадратных метров жилья, заявили в столичном Стройкомплексе.

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