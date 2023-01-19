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Собянин рассказал об открытии двух новых образовательных учреждений в ТиНАО

Собянин рассказал об открытии двух новых образовательных учреждений в ТиНАО

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Сергей Собянин сообщил, что в ТиНАО открылся технологичный образовательный центр "Холст". Под одной крышей разместились детский сад и школа, в которых заниматься могут 750 детей.

Он отметил, что здание учебного учреждения построено по индивидуальному проекту. В нем созданы все условия для безопасности и комфорта дошколят и учеников. Кабинеты и иные помещения школы приспособлены для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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