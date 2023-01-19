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Собянин: усадьба "Покровское-Стрешнево" будет отреставрирована до конца года

Собянин: усадьба "Покровское-Стрешнево" будет отреставрирована до конца года

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Сергей Собянин рассказал, что усадьбу "Покровское-Стрешнево" отреставрируют до конца года. Старинному ансамблю вернут его первозданный вид.

Уникальный памятник архитектуры сильно пострадал от времени и разных владельцев. Крупный пожар когда-то повредил фасад здания и внутренние интерьеры, почти полностью разрушена и оранжерея. Восстанавливать все специалисты будут по архивным чертежам и фотографиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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