Собянин: усадьба "Покровское-Стрешнево" будет отреставрирована до конца года

Сергей Собянин рассказал, что усадьбу "Покровское-Стрешнево" отреставрируют до конца года. Старинному ансамблю вернут его первозданный вид.

Уникальный памятник архитектуры сильно пострадал от времени и разных владельцев. Крупный пожар когда-то повредил фасад здания и внутренние интерьеры, почти полностью разрушена и оранжерея. Восстанавливать все специалисты будут по архивным чертежам и фотографиям.

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