Собянин допустил увеличение числа операторов скорой помощи в Москве

В Москве из-за нашествия "Омикрона" число операторов скорой медицинской помощи планируют увеличить втрое. Так можно быстрее реагировать на все экстренные случаи.

По словам мэра, из-за распространения штамма "Омикрон" увеличивается нагрузка на столичную систему здравоохранения. Только на текущей неделе нагрузка на скорую помощь возросла примерно на 30%.

Кроме того, в столице открыли Центр критических состояний. Теперь врачи реанимаций городских клиник смогут оперативно получить консультацию узких специалистов. К единой диспетчерской службе подключены и бригады скорой помощи.

Городские власти уверены, что это значительно улучшит качество экстренной помощи, что в текущей ситуации особенно актуально.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.