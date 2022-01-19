Собянин рассказал о бесплатном проезде родителей из многодетных семей

Оба родителя из многодетных семей получили право на бесплатный проезд в Москве. Второй из родителей тоже сможет получить документы, чтобы не платить в общественном транспорте, а также на пригородных электропоездах. Такое постановление подписал Сергей Собянин.

Оформить карту москвича для получения права бесплатного проезда можно в центрах госуслуг "Мои документы". Кроме того, бесплатно пользоваться общественным транспортом смогут дети из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет независимо от того, учатся они в образовательных учреждениях или нет.

Ранее льготный проезд мог оформить только один из родителей, а дети старше 16 лет ездили бесплатно только если где-то учились.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.