18 декабря, 15:30

Мэр Москвы

Собянин: более 1 350 км проводов убрали под землю за 10 лет проекта "Чистое небо"

Сергей Собянин присвоил статус Дворца бракосочетания трем отделам ЗАГС

Сергей Собянин поздравил работников ЗАГС с профессиональным праздником

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на востоке Москвы

Собянин рассказал о поддержке семей участников СВО накануне Нового года

Собянин представил новый градостроительный план развития инновационного центра "Сколково"

Собянин: центральному участку Таганско-Краснопресненской линии метро – 50 лет

Собянин поздравил коллектив "Больницы 52" с 70-летием медучреждения

Собянин: около станции "Корниловская" построили надземный пешеходный переход

Более 1 350 километров проводов убрали под землю за 10 лет проекта "Чистое небо", рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Сначала в порядок привели центральные улицы города, а затем и остальные, в том числе, вылетные магистрали.

В этом году по проекту убрали провода на Профсоюзной улице, Волгоградском проспекте и проспекте 60-летия Октября, а также на улице Академика Сахарова. По результатам опроса, который проводили в "Активном гражданине", 71% участников посчитал, что благодаря проекту столица стала выглядеть лучше.

мэр Москвы

