Собянин: более 1 350 км проводов убрали под землю за 10 лет проекта "Чистое небо"

Более 1 350 километров проводов убрали под землю за 10 лет проекта "Чистое небо", рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Сначала в порядок привели центральные улицы города, а затем и остальные, в том числе, вылетные магистрали.

В этом году по проекту убрали провода на Профсоюзной улице, Волгоградском проспекте и проспекте 60-летия Октября, а также на улице Академика Сахарова. По результатам опроса, который проводили в "Активном гражданине", 71% участников посчитал, что благодаря проекту столица стала выглядеть лучше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.