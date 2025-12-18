Сергей Собянин присвоил статус Дворца бракосочетания трем отделам ЗАГС

Три отдела ЗАГС Москвы получили статус Дворца бракосочетания – это Зеленоградский, Таганский и Митинский. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

По словам мэра, город создает новые возможности для проведения торжественных церемоний. Собянин напомнил, что органы ЗАГС появились 108 лет назад. С 2019 года открылось более 30 необычных площадок проекта "Новые адреса счастья" – музеев, усадеб, гостиниц и даже стадионов. Создать семью в необычных и любимых местах города успели 75 тысяч пар.

