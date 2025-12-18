Сергей Собянин поздравил работников ЗАГС с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил сотрудников органов ЗАГС с профессиональным праздником. По словам мэра, в Москве сложился высокий стандарт организации свадеб. Проект "Новые адреса счастья" помогает парам провести церемонию в необычных местах.

Это более 30 локаций, где уже провели 75 тысяч свадеб. В этом году добавились новые площадки: кинопарк "Москино", парк "Яуза" и центр национальных традиций на ВДНХ. В 2025 году проводили тематические регистрации, например в парках на фоне цветущей сакуры.

