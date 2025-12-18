Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на востоке Москвы

О реализации проектов по улучшению дорожного движения в Восточном административном округе Москвы рассказал Сергей Собянин. В округе появились новые пешеходные переходы, островки безопасности, дополнительные полосы движения и вафельница на сложных перекрестках.

По просьбам жителей новые пешеходные переходы организованы в Новогирееве и районе Косино-Ухтомский. На улице Лазо в Перове установлен островок безопасности для перехода к парку и церкви. На восьми участках рядом с социальными объектами снижена скорость движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.