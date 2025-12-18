Собянин рассказал о поддержке семей участников СВО накануне Нового года

Москва приготовила новогодние мероприятия для семей участников специальной военной операции. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Детям от 3 до 13 лет подарят сладкие подарки и билеты на елку мэра в Гостином Дворе. Доставкой займется команда из 100 Дедов Морозов. Для жен, родителей и самих ветеранов СВО подготовлены праздничные наборы. Также организована развлекательная программа, включающая спектакли в театрах, активности в библиотеках и культурных центрах.

