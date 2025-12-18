Форма поиска по сайту

18 декабря, 07:45

Мэр Москвы

Собянин рассказал о поддержке семей участников СВО накануне Нового года

Собянин представил новый градостроительный план развития инновационного центра "Сколково"

Мэр Москвы поздравил коллектив "Больницы 52" с юбилеем медучреждения

Собянин: центральному участку Таганско-Краснопресненской линии метро – 50 лет

Собянин поздравил коллектив "Больницы 52" с 70-летием медучреждения

Собянин: около станции "Корниловская" построили надземный пешеходный переход

Собянин: соцказначейство помогает оформить выплаты и льготы более 5 млн человек

Сергей Собянин открыл трамвайную линию с вагонами на автономном ходу

Собянин: образовательный комплекс построят на улице Адмирала Макарова

Москва приготовила новогодние мероприятия для семей участников специальной военной операции. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Детям от 3 до 13 лет подарят сладкие подарки и билеты на елку мэра в Гостином Дворе. Доставкой займется команда из 100 Дедов Морозов. Для жен, родителей и самих ветеранов СВО подготовлены праздничные наборы. Также организована развлекательная программа, включающая спектакли в театрах, активности в библиотеках и культурных центрах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр Москвы

