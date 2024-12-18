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Новости

18 декабря, 23:55

Новости

Новости часа: московские специалисты отремонтировали в Донецке и Луганске 223 объекта

Новости часа: московские специалисты отремонтировали в Донецке и Луганске 223 объекта

Новости часа: в Москве на праздники забронированы более половины гостиничных номеров

Новости часа: больше половины номеров в гостиницах Москвы забронированы на Новый год

Новости часа: более половины номеров в гостиницах столицы забронированы на праздники

Сергей Собянин: Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска

Сергей Собянин рассказал об обновлении московских дворцов бракосочетания

Сергей Собянин: "Зима в Москве" привлекает в столицу большое количество туристов

Новости часа: в гостиницах Москвы на Новый год забронировано уже 65% номеров

"Мой район. Новости": депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс

Новости часа: около 700 предприятий открыты на первых этажах домов по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские специалисты отремонтировали в Донецке и Луганске 223 социальных объекта, рассказал Сергей Собянин.

Движение временно закроют на нескольких улицах в центре Москвы 19 декабря, уточнила пресс-служба московского Дептранса.

Температура в Москве этой ночью опустится до 17 градусов ниже нуля. Об этом предупредили в центре погоды "Фобос".

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