Новости часа: московские специалисты отремонтировали в Донецке и Луганске 223 объекта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские специалисты отремонтировали в Донецке и Луганске 223 социальных объекта, рассказал Сергей Собянин.

Движение временно закроют на нескольких улицах в центре Москвы 19 декабря, уточнила пресс-служба московского Дептранса.

Температура в Москве этой ночью опустится до 17 градусов ниже нуля. Об этом предупредили в центре погоды "Фобос".

