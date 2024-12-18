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Новости

18 декабря, 18:30

Новости

Новости часа: более половины номеров в гостиницах столицы забронированы на праздники

Новости часа: более половины номеров в гостиницах столицы забронированы на праздники

Сергей Собянин: Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска

Сергей Собянин рассказал об обновлении московских дворцов бракосочетания

Сергей Собянин: "Зима в Москве" привлекает в столицу большое количество туристов

Новости часа: в гостиницах Москвы на Новый год забронировано уже 65% номеров

"Мой район. Новости": депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс

Новости часа: около 700 предприятий открыты на первых этажах домов по реновации

Новости часа: электродепо "Южное" и "Братеево" объединятся в единый комплекс

Новости часа: 700 предприятий открыто на первых этажах построенных по реновации домов

Новости часа: метродепо "Южное" будет объединено с действующим депо "Братеево"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более половины номеров в гостиницах столицы забронированы на новогодние праздники, сообщил Сергей Собянин.

Обновление дворцов бракосочетания № 3 и Таганского в Москве завершится в 2025 году, сообщил мэр.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до середины четверга, сообщил Гидрометцентр.

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