Новости часа: более половины номеров в гостиницах столицы забронированы на праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более половины номеров в гостиницах столицы забронированы на новогодние праздники, сообщил Сергей Собянин.

Обновление дворцов бракосочетания № 3 и Таганского в Москве завершится в 2025 году, сообщил мэр.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до середины четверга, сообщил Гидрометцентр.