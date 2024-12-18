Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 17:45

Новости

Сергей Собянин: Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска

Сергей Собянин: Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска

Сергей Собянин рассказал об обновлении московских дворцов бракосочетания

Сергей Собянин: "Зима в Москве" привлекает в столицу большое количество туристов

Новости часа: в гостиницах Москвы на Новый год забронировано уже 65% номеров

"Мой район. Новости": депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс

Новости часа: около 700 предприятий открыты на первых этажах домов по реновации

Новости часа: электродепо "Южное" и "Братеево" объединятся в единый комплекс

Новости часа: 700 предприятий открыто на первых этажах построенных по реновации домов

Новости часа: метродепо "Южное" будет объединено с действующим депо "Братеево"

Новости часа: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Москва в следующем году продолжит помогать Луганску и Донецку с ремонтом зданий и благоустройством. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в Луганске, например, столичные специалисты приведут в порядок гимназию и музыкальную школу. Запланированы работы в больницах. Кроме того, будут преображены несколько общественных пространств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквырегионывидеоРоман КарловНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика