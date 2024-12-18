Сергей Собянин: Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска

Москва в следующем году продолжит помогать Луганску и Донецку с ремонтом зданий и благоустройством. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в Луганске, например, столичные специалисты приведут в порядок гимназию и музыкальную школу. Запланированы работы в больницах. Кроме того, будут преображены несколько общественных пространств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.