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18 декабря, 16:45

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Сергей Собянин рассказал об обновлении московских дворцов бракосочетания

Сергей Собянин рассказал об обновлении московских дворцов бракосочетания

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В Москве сформировался новый стандарт современной свадьбы. Как отметил Сергей Собянин, торжества проходят ярко и максимально удобно.

В этом помогают сотрудники столичных ЗАГСов, которые отмечают свой профессиональный праздник. Для молодоженов работают 10 дворцов бракосочетания, некоторые – круглосуточно. Интерьеры ЗАГСов постоянно обновляются, 5 зданий уже отремонтировали. В следующем году должны закончить Дворец бракосочетания № 3 и Таганский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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