18 декабря, 16:45Новости
Сергей Собянин рассказал об обновлении московских дворцов бракосочетания
В Москве сформировался новый стандарт современной свадьбы. Как отметил Сергей Собянин, торжества проходят ярко и максимально удобно.
В этом помогают сотрудники столичных ЗАГСов, которые отмечают свой профессиональный праздник. Для молодоженов работают 10 дворцов бракосочетания, некоторые – круглосуточно. Интерьеры ЗАГСов постоянно обновляются, 5 зданий уже отремонтировали. В следующем году должны закончить Дворец бракосочетания № 3 и Таганский.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.