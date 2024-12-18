Сергей Собянин рассказал об обновлении московских дворцов бракосочетания

В Москве сформировался новый стандарт современной свадьбы. Как отметил Сергей Собянин, торжества проходят ярко и максимально удобно.

В этом помогают сотрудники столичных ЗАГСов, которые отмечают свой профессиональный праздник. Для молодоженов работают 10 дворцов бракосочетания, некоторые – круглосуточно. Интерьеры ЗАГСов постоянно обновляются, 5 зданий уже отремонтировали. В следующем году должны закончить Дворец бракосочетания № 3 и Таганский.

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