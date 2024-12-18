18 декабря, 16:00Новости
Новости часа: в гостиницах Москвы на Новый год забронировано уже 65% номеров
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более половины гостиничных номеров забронировали в столице на новогодние праздники. Об этом рассказал Сергей Собянин.
19 резидентов ОЭЗ "Технополиса "Москва" завершили пилотный этап нацпроекта "Производительность труда", сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Нейросеть составит персональные подборки для пользователей турсервиса Russpass, заявила заммэра Наталья Сергунина.