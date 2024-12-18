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Новости

Новости

18 декабря, 16:00

Новости

Новости часа: в гостиницах Москвы на Новый год забронировано уже 65% номеров

Новости часа: в гостиницах Москвы на Новый год забронировано уже 65% номеров

"Мой район. Новости": депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс

Новости часа: около 700 предприятий открыты на первых этажах домов по реновации

Новости часа: электродепо "Южное" и "Братеево" объединятся в единый комплекс

Новости часа: 700 предприятий открыто на первых этажах построенных по реновации домов

Новости часа: метродепо "Южное" будет объединено с действующим депо "Братеево"

Новости часа: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Собянин: 700 предприятий открыто на первых этажах построенных по реновации домов

Новости часа: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Собянин: депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более половины гостиничных номеров забронировали в столице на новогодние праздники. Об этом рассказал Сергей Собянин.

19 резидентов ОЭЗ "Технополиса "Москва" завершили пилотный этап нацпроекта "Производительность труда", сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Нейросеть составит персональные подборки для пользователей турсервиса Russpass, заявила заммэра Наталья Сергунина.

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