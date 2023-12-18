Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону Московской области. Движение в сторону центра планируют запустить до Нового года.

Парковку у Павелецкого вокзала теперь можно оплачивать через систему Fast Track. Об этом рассказали в РЖД.

Новый гастрономический проект "Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус" стартует 20 декабря. Об этом заявили в Минсельхозе региона.