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Новости

Новости

18 декабря, 20:00

Город

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Собянин: Москва признана столицей детского туризма России

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Новости часа: Москва победила в конкурсе на звание "Столица детского туризма" в РФ

Москва победила в конкурсе за звание "Столица детского туризма" – Собянин

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Собянин: открылось движение в сторону области по Дмитровскому путепроводу

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Новости часа: Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону Московской области. Движение в сторону центра планируют запустить до Нового года.

Парковку у Павелецкого вокзала теперь можно оплачивать через систему Fast Track. Об этом рассказали в РЖД.

Новый гастрономический проект "Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус" стартует 20 декабря. Об этом заявили в Минсельхозе региона.

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