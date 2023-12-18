Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение открыли по Дмитровскому путепроводу в сторону Московской области, сообщил Сергей Собянин. Окончены основные работы.

Девять мостовых сооружений отремонтировали в Москве в 2023 году. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился. Об этом заявили в департаменте здравоохранения.