18 декабря, 18:00Общество
Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение открыли по Дмитровскому путепроводу в сторону Московской области, сообщил Сергей Собянин. Окончены основные работы.
Девять мостовых сооружений отремонтировали в Москве в 2023 году. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился. Об этом заявили в департаменте здравоохранения.