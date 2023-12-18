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Новости

Новости

18 декабря, 18:00

Общество

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Новости часа: Москва победила в конкурсе на звание "Столица детского туризма" в РФ

Москва победила в конкурсе за звание "Столица детского туризма" – Собянин

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Собянин: открылось движение в сторону области по Дмитровскому путепроводу

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Новости часа: Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Новости часа: Собянин сообщил о возможности школьников получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Новости часа: Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение открыли по Дмитровскому путепроводу в сторону Московской области, сообщил Сергей Собянин. Окончены основные работы.

Девять мостовых сооружений отремонтировали в Москве в 2023 году. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился. Об этом заявили в департаменте здравоохранения.

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