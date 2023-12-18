Новости часа: Москва победила в конкурсе на звание "Столица детского туризма" в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва победила во всероссийском конкурсе на звание "Столица детского туризма". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В московских колледжах откроют новые лаборатории и мастерские. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

В Москве ожидается температура выше климатической нормы до конца недели, предупредили синоптики.