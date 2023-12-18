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18 декабря, 16:45

Общество

Новости часа: Москва победила в конкурсе на звание "Столица детского туризма" в РФ

Новости часа: Москва победила в конкурсе на звание "Столица детского туризма" в РФ

Москва победила в конкурсе за звание "Столица детского туризма" – Собянин

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Собянин: открылось движение в сторону области по Дмитровскому путепроводу

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Новости часа: Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Новости часа: Собянин сообщил о возможности школьников получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Новости часа: Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва победила во всероссийском конкурсе на звание "Столица детского туризма". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В московских колледжах откроют новые лаборатории и мастерские. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

В Москве ожидается температура выше климатической нормы до конца недели, предупредили синоптики.

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